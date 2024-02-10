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  4. Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2024, 20:29 |
492
1

Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе

10 февраля 2024, 20:29 |
492
1
Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

11 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№184 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 2. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с четвертой сеяной Онс Жабер (№6 WTA).

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Леся Цуренко Зейнеп Сонмез смотреть онлайн WTA Доха
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Цікаво, за які такі заслуги турчанка попала в основну сітку?
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