Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе
11 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В первом раунде украинка сразится против Зейнеп Сонмез из Турции (№184 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 2. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с четвертой сеяной Онс Жабер (№6 WTA).
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