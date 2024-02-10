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Испания
10 февраля 2024, 20:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:06
1867
0

ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча

Мичел сегодня пропускает матч из-за дисквалификации

10 февраля 2024, 20:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:06
1867
0
ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже в дебюте матча голом отличился вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

На телекамеры попала реакция тренера «Жироны» Мичела, который пропускает этот матч из-за дисквалификации. Коуч наблюдает за матчем с трибун.

ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча


Megogo. Мичел

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Винисиус Жуниор Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига стартовые составы Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин Реал - Жирона фото
Источник Sport.ua
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