10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.



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Уже в дебюте матча голом отличился вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

На телекамеры попала реакция тренера «Жироны» Мичела, который пропускает этот матч из-за дисквалификации. Коуч наблюдает за матчем с трибун.

ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча



Megogo. Мичел