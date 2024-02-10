ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча
Мичел сегодня пропускает матч из-за дисквалификации
10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
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Уже в дебюте матча голом отличился вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
На телекамеры попала реакция тренера «Жироны» Мичела, который пропускает этот матч из-за дисквалификации. Коуч наблюдает за матчем с трибун.
ФОТО. Лицо и эмоции тренера Жироны после пропущенного гола в начале матча
Megogo. Мичел
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