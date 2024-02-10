Минус Самсонова. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Абу-Даби

10 февраля состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Первая сеяная соревнований Елена Рыбакина в трех сетах обыграл обидчицу Леси Цуренко и Ангелины Калининой Людмилу Самсонову.

В поединке за трофей 5-я ракетка мира сыграет против Дарьи Касаткиной, которая в полуфинале за 3 часа выбила Беатрис Хаддад Майю.

Финальная встреча запланирована на 10 февраля в 13:00 по Киеву.

WTA 500 Абу-Даби. 1/2 финала

Елена Рыбакина [1] – Людмила Самсонова [8] – 6:0, 4:6, 6:2

Дарья Касаткина [7] – Беатрис Хаддад Майя [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:2)