Минус Самсонова. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
10 февраля состоялись полуфинальные матчи на соревнованиях в ОАЭ
10 февраля состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Первая сеяная соревнований Елена Рыбакина в трех сетах обыграл обидчицу Леси Цуренко и Ангелины Калининой Людмилу Самсонову.
В поединке за трофей 5-я ракетка мира сыграет против Дарьи Касаткиной, которая в полуфинале за 3 часа выбила Беатрис Хаддад Майю.
Финальная встреча запланирована на 10 февраля в 13:00 по Киеву.
WTA 500 Абу-Даби. 1/2 финала
Елена Рыбакина [1] – Людмила Самсонова [8] – 6:0, 4:6, 6:2
Дарья Касаткина [7] – Беатрис Хаддад Майя [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соревнования серии WTA 1000 в Катаре пройдут с 11 по 17 февраля
Валентин Кастельянос – о матче «Жироны» против «сливочных»