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  4. Минус Самсонова. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
WTA
10 февраля 2024, 18:25 |
247
1

Минус Самсонова. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Абу-Даби

10 февраля состоялись полуфинальные матчи на соревнованиях в ОАЭ

10 февраля 2024, 18:25 |
247
1
Минус Самсонова. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

10 февраля состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Первая сеяная соревнований Елена Рыбакина в трех сетах обыграл обидчицу Леси Цуренко и Ангелины Калининой Людмилу Самсонову.

В поединке за трофей 5-я ракетка мира сыграет против Дарьи Касаткиной, которая в полуфинале за 3 часа выбила Беатрис Хаддад Майю.

Финальная встреча запланирована на 10 февраля в 13:00 по Киеву.

WTA 500 Абу-Даби. 1/2 финала

Елена Рыбакина [1] – Людмила Самсонова [8] – 6:0, 4:6, 6:2

Дарья Касаткина [7] – Беатрис Хаддад Майя [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (7:2)

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WTA Абу-Даби Елена Рыбакина Людмила Самсонова Дарья Касаткина Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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Жаль,Люда вылетела,но при этом как же здорово,что в финале Даша с Леной
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