Тренер Боснии: «Мы будем готовы к Украине. Хорошо, что играем дома»

Тренер сборной Боснии Саво Милошевич рассказал о подготовке к полуфиналу плей-офф за выход на Евро-2024 против Украины. Матч состоится 21 марта.

«Я постоянно контактирую с игроками и в ближайшее время планирую поездку в Германию и Турцию, где выступает много футболистов нашей сборной. Буду смотреть там их матчи и воспользуюсь случаем пообщаться вживую. В общем, мы донесли до них, что мы собираемся делать в тактическом плане, и я верю, что мы будем готовы к плей-офф.

Там будет нелегко, наш первый соперник – очень качественная Украина. Хорошо, что мы играем дома, надеюсь, что примем участие и в финале. Этот тип плей-офф сложен, и в одном матче решается все. Верю, что мы сможем добиться успеха и квалифицироваться на чемпионат Европы. Мы все усилия подчинили именно этому», – сказал Милошевич.

Победитель противостояния в финале сыграет против Израиля или Исландии.