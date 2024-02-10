Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Боснии: «Мы будем готовы к Украине. Хорошо, что играем дома»
Чемпионат Европы
10 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2024, 18:13
425
0

Тренер Боснии: «Мы будем готовы к Украине. Хорошо, что играем дома»

Саво Милошевич оценил предстояющий поединок плей-офф

10 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 10 февраля 2024, 18:13
425
0
Тренер Боснии: «Мы будем готовы к Украине. Хорошо, что играем дома»
УЕФА. Саво Милошевич

Тренер сборной Боснии Саво Милошевич рассказал о подготовке к полуфиналу плей-офф за выход на Евро-2024 против Украины. Матч состоится 21 марта.

«Я постоянно контактирую с игроками и в ближайшее время планирую поездку в Германию и Турцию, где выступает много футболистов нашей сборной. Буду смотреть там их матчи и воспользуюсь случаем пообщаться вживую. В общем, мы донесли до них, что мы собираемся делать в тактическом плане, и я верю, что мы будем готовы к плей-офф.

Там будет нелегко, наш первый соперник – очень качественная Украина. Хорошо, что мы играем дома, надеюсь, что примем участие и в финале. Этот тип плей-офф сложен, и в одном матче решается все. Верю, что мы сможем добиться успеха и квалифицироваться на чемпионат Европы. Мы все усилия подчинили именно этому», – сказал Милошевич.

Победитель противостояния в финале сыграет против Израиля или Исландии.

По теме:
Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства
Юрий ВИРТ: «Украина – фаворит группы В в Лиге наций»
Тренер сборной Грузии: «С нетерпением ждем матчей с Украиной»
Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Саво Милошевич
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 10 февраля 2024, 07:15 9
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?

Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 16:23 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

Заря одержала рагромную победу в контрольном матче
Футбол | 10.02.2024, 18:30
Заря одержала рагромную победу в контрольном матче
Заря одержала рагромную победу в контрольном матче
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10.02.2024, 14:01
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Футбол | 10.02.2024, 12:15
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
08.02.2024, 17:13
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23 1
Футбол
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 15
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем