ФОТО. Конкурент Яремчука сделал предложение гонщице Формулы-1
Возлюбленная Уго Дуро – Нереа Марти
24-летний испанский форвард Уго Дуро, который выступает в «Валенсии» вместе с украинцем Романом Яремчуком, сделал предложение своей девушке.
Возлюбленная футболиста – 22-летняя испанка Нереа Марти. Нереа – автогонщица, выступающая в Академии Формулы-1 за команду Campos Racing.
«Она сказала «да», чтобы продолжать сходить с ума вместе», – написал Дуро в своем Instagram.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Уго провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
ФОТО. Конкурент Яремчука сделал предложение гонщице Формулы-1
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