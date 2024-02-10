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  4. Ализе КОРНЕ: «15 лет назад уровень WTA не был таким, как сегодня»
WTA
10 февраля 2024, 14:39 |
188
0

Ализе КОРНЕ: «15 лет назад уровень WTA не был таким, как сегодня»

Французская теннисистка уверенна, что сейчас больше теннисисток высокого уровня

10 февраля 2024, 14:39 |
188
0
Ализе КОРНЕ: «15 лет назад уровень WTA не был таким, как сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Французская теннисистка Ализе Корне призналась, что подумывает о завершении карьеры, а также не сомневается, что общий уровень женского тура сильно вырос за последние 15 лет.

«Я еще не уверена, но, возможно, это будет мой последний сезон. Я не хочу пока ничего объявлять, не будучи уверенной на 100%. Так что я думаю об этом. Посмотрим, как пройдет мой сезон.

Я бы очень хотела вернуться в Топ-100, который я не покидала 17 лет. Я бы хотела вернуться как можно скорее, но я знаю, что если я буду слишком сильно давить на себя в плане рейтинга, это не сработает. Поэтому я думаю только о теннисе и о том, что мне нужно делать

Поверьте мне, ведь я здесь уже давно, уровень 15 лет назад, например, был не таким, как сегодня. Сегодня все играют отлично. В Топ-200 уровень очень стабилен. У каждого игрока потрясающий уровень физической подготовки. У нас немного выросли призовые деньги, и теннисисты могут нанимать лучших специалистов. И уровень растет, потому что у нас просто нет выбора, мы подгоняем друг друга. Раньше был хороший уровень в топ-50, топ-100, но дальше он становился немного слабее. Сейчас много девушек играют очень хорошо», – сказала Корне.

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Источник Treizecizero
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