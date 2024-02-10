Другие новости10 февраля 2024, 13:06 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
Важные события во всех видах спорта
10 февраля 2024, 13:06 |
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В субботу, 10 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Манчестер Сити – Эвертон
17:00 Ливерпуль – Бернли
17:00 Тоттенхэм – Брайтон
19:30 Байер – Бавария
19:30 Реал Мадрид – Жирона
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