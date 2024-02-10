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10 февраля 2024, 13:06 |
24
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля

Важные события во всех видах спорта

10 февраля 2024, 13:06 |
24
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Манчестер Сити – Эвертон

Favbet 1.22 – 7.70 – 15.50

17:00 Ливерпуль – Бернли

Favbet 1.15 – 10.70 – 19.00

17:00 Тоттенхэм – Брайтон

Favbet 1.73 – 4.73 – 4.45

19:30 Байер – Бавария

Favbet 2.43 – 3.93 – 2.86

19:30 Реал Мадрид – Жирона

Favbet 1.39 – 5.82 – 7.95

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Источник Sport.ua
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