ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля

В субботу, 10 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Манчестер Сити – Эвертон

1.22 – 7.70 – 15.50

17:00 Ливерпуль – Бернли

1.15 – 10.70 – 19.00

17:00 Тоттенхэм – Брайтон

1.73 – 4.73 – 4.45

19:30 Байер – Бавария

2.43 – 3.93 – 2.86

19:30 Реал Мадрид – Жирона

1.39 – 5.82 – 7.95