Салах определился со своим будущим в Ливерпуле

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не планирует покидать английский клуб в ближайшее время.

По информации Football Insider, египтянин хочет продлить действующий контракт с «мерсисайдцами», который истекает летом 2025 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля», но Мохамеда не привлекают даже огромные деньги, которые ему предлагают шейхи.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах провел за «красных» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.