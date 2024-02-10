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  4. Салах определился со своим будущим в Ливерпуле
Англия
10 февраля 2024, 12:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:02
491
1

Салах определился со своим будущим в Ливерпуле

Действующий контракт египтянина с «красными» истекает летом 2025 года

10 февраля 2024, 12:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:02
491
1
Салах определился со своим будущим в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не планирует покидать английский клуб в ближайшее время.

По информации Football Insider, египтянин хочет продлить действующий контракт с «мерсисайдцами», который истекает летом 2025 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля», но Мохамеда не привлекают даже огромные деньги, которые ему предлагают шейхи.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах провел за «красных» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

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Мохамед Салах Ливерпуль продление контракта трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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Serhii P.
ти дивись, він і сам араб і муслім, але до Саудівської Аравії переїжджати не хоче, навіть за великі гроші.
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