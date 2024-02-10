Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на второй подряд требл
Наставника радует, что его команда продолжает участие во всех турнирах
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не уверен, что его команда сможет второй сезон подряд завоевать требл – стать чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.
«Для начала нам надо обыграть «Эвертон». А что касается повторения требла… Это было бы сказкой. Но я скажу, что мы не выиграем второй требл кряду с вероятностью 99,9%, потому что никогда, никогда, никогда ни одной команде не удавалось это сделать.
Если бы это было легко, то «Манчестер Юнайтед» в свое время сделал бы это. Но это не так. То, что мы делали раньше, не является гарантией чего-либо. А то, что мне нравится, – что мы близки к вершине в АПЛ и продолжаем свое участие в других турнирах. Надеюсь, в марте-апреле у нас будет такое же настроение, и тогда в мае уже будем бороться за трофеи. Это наша цель», – поделился Гвардиола с журналистами на пресс-конференции.
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