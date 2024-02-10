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  4. Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на второй подряд требл
Англия
10 февраля 2024, 12:39 |
228
0

Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на второй подряд требл

Наставника радует, что его команда продолжает участие во всех турнирах

10 февраля 2024, 12:39 |
228
0
Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на второй подряд требл
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не уверен, что его команда сможет второй сезон подряд завоевать требл – стать чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

«Для начала нам надо обыграть «Эвертон». А что касается повторения требла… Это было бы сказкой. Но я скажу, что мы не выиграем второй требл кряду с вероятностью 99,9%, потому что никогда, никогда, никогда ни одной команде не удавалось это сделать.

Если бы это было легко, то «Манчестер Юнайтед» в свое время сделал бы это. Но это не так. То, что мы делали раньше, не является гарантией чего-либо. А то, что мне нравится, – что мы близки к вершине в АПЛ и продолжаем свое участие в других турнирах. Надеюсь, в марте-апреле у нас будет такое же настроение, и тогда в мае уже будем бороться за трофеи. Это наша цель», – поделился Гвардиола с журналистами на пресс-конференции.

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Жузеп Гвардиола Кубок Англии по футболу Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити - Эвертон
Источник Beinsports.com
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