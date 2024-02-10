Чемпионшип10 февраля 2024, 12:23 |
263
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Тренер Сандерленда: «Русин – разносторонний игрок, а не просто девятка»
Майкл Бил оценил игру украинского форварда
10 февраля 2024, 12:23 |
263
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Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил оценил игру украинского форварда Назария Русина:
«Считаю, он подходит для игры в атакующей тройке. Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка. Было бы несправедливо с моей стороны говорить, что Наз – просто девятка, потому что ему нравится широко атаковать, он любит идти в дриблинг.
У него действительно хорошая энергия. Безусловно, вы увидите Русина в следующих трех матчах».
В нынешнем сезоне на счету Русина 2 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.
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