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Чемпионшип
10 февраля 2024, 12:23 |
263
0

Тренер Сандерленда: «Русин – разносторонний игрок, а не просто девятка»

Майкл Бил оценил игру украинского форварда

10 февраля 2024, 12:23 |
263
0
Тренер Сандерленда: «Русин – разносторонний игрок, а не просто девятка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил оценил игру украинского форварда Назария Русина:

«Считаю, он подходит для игры в атакующей тройке. Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка. Было бы несправедливо с моей стороны говорить, что Наз – просто девятка, потому что ему нравится широко атаковать, он любит идти в дриблинг.

У него действительно хорошая энергия. Безусловно, вы увидите Русина в следующих трех матчах».

В нынешнем сезоне на счету Русина 2 гола и 1 ассист в 15 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.

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Назарий Русин Сандерленд Майкл Бил
Источник ФК Сандерленд
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