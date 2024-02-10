ВИДЕО. Скала обыграла юниоров Миная и проведет спарринг с Викторией

В контрольном матче «Скала 1911» одержала первую победу в 2024 году, обыграв юниоров Миная (2:0).

Голы забили Тарас Пучковский и Максим Аверьянов.

10 февраля команда из Стрыя сыграет спарринг против команды Виктория Сумы.

Товарищеский матч. 7 февраля. 12:30

Минай U-19 – Скала 1911 Стрый – 0:2

Голы: Тарас Пучковский, 15, Максим Аверьянов, 53.

Главный тренер «Скалы 1911» Михаил Басараб:

«Прежде всего, спасибо ВСУ. Это утро было очень тяжелым для нашей страны, но наши защитники успешно защищают наше спокойствие. Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим. Что касается игры, то в первые 20–25 минут команда держала очень интенсивный темп, ребята не давали сопернику сделать даже две-три передачи. Дальше усталость дала о себе знать, но это нормальный процесс тренировочного собрания. Несмотря на статус команды U-19, подопечные Романа Гданского проповедуют комбинационный стиль и демонстрируют зрелый футбол. Первая победа в году есть, радует еще факт игры «на ноль».

Тарас Пучковский прокомментировал игру против «Миная» U-19:

«Конечно рад, что удалось забить, спасибо Роману Лисовику за хорошую передачу. Команда хотела победить, наконец, это удалось. Работы впереди очень много у нас, до оптимальных кондиций далеко, но к началу весенней части чемпионата должны подойти в полной готовности. Хочу поблагодарить и посвятить эту победу нашим защитникам и защитницам, вы – наш главный болельщик и двенадцатый игрок»