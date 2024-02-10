ВИДЕО. Скала обыграла юниоров Миная и проведет спарринг с Викторией
Голы в матче забили Тарас Пучковский и Максим Аверьянов
В контрольном матче «Скала 1911» одержала первую победу в 2024 году, обыграв юниоров Миная (2:0).
Голы забили Тарас Пучковский и Максим Аверьянов.
10 февраля команда из Стрыя сыграет спарринг против команды Виктория Сумы.
Товарищеский матч. 7 февраля. 12:30
Минай U-19 – Скала 1911 Стрый – 0:2
Голы: Тарас Пучковский, 15, Максим Аверьянов, 53.
Главный тренер «Скалы 1911» Михаил Басараб:
«Прежде всего, спасибо ВСУ. Это утро было очень тяжелым для нашей страны, но наши защитники успешно защищают наше спокойствие. Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим. Что касается игры, то в первые 20–25 минут команда держала очень интенсивный темп, ребята не давали сопернику сделать даже две-три передачи. Дальше усталость дала о себе знать, но это нормальный процесс тренировочного собрания. Несмотря на статус команды U-19, подопечные Романа Гданского проповедуют комбинационный стиль и демонстрируют зрелый футбол. Первая победа в году есть, радует еще факт игры «на ноль».
Тарас Пучковский прокомментировал игру против «Миная» U-19:
«Конечно рад, что удалось забить, спасибо Роману Лисовику за хорошую передачу. Команда хотела победить, наконец, это удалось. Работы впереди очень много у нас, до оптимальных кондиций далеко, но к началу весенней части чемпионата должны подойти в полной готовности. Хочу поблагодарить и посвятить эту победу нашим защитникам и защитницам, вы – наш главный болельщик и двенадцатый игрок»
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