Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкиперы женских сборных Украины проведут два сбора: зимой и летом
Лига наций
10 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:12
23
0

Голкиперы женских сборных Украины проведут два сбора: зимой и летом

Летняя подготовка вратарей пройдут с 10 до 15 июня

10 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:12
23
0
Голкиперы женских сборных Украины проведут два сбора: зимой и летом
womensfootball.com.ua

По традиции голкиперы женских сборных Украины проведут тренировочные сборы летом и зимой.

Согласно одобренному Комитету женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единым календарем мероприятий по женскому футболу на 2024 год – запланировано два учебно-тренировочных сбора вратарей национальной женской сборной, а также команд WU-15, WU-17 и WU-19.

Уже известно, что летняя подготовка будет проходить 10–15 июня, даты зимней определятся позже.

В этом году планируется обратить внимание именно на молодежь и проверить кадровый потенциал с перспективой на будущее.

По теме:
ВИДЕО. Агробизнес сыграл вничью три зимних спарринга подряд
ЗАГОРУЛЬКО: «Спарринг против моряков – настоящее испытание»
ШАНДРУК: «Победа вселяет оптимизм. Но были ошибки на фоне усталости»
женская сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы вратари
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 13
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета
Футбол | 10 февраля 2024, 00:42 0
Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета
Ла Лига. Кадис дома уступил Бетису и остался в зоне вылета

Виллиан Жозе открыл счет, а точку после перерыва поставил Пабло Форнальс

ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Футбол | 09.02.2024, 18:31
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
Футбол | 09.02.2024, 19:28
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 09.02.2024, 20:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
08.02.2024, 22:07 12
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
08.02.2024, 05:30
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем