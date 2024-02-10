Голкиперы женских сборных Украины проведут два сбора: зимой и летом
Летняя подготовка вратарей пройдут с 10 до 15 июня
По традиции голкиперы женских сборных Украины проведут тренировочные сборы летом и зимой.
Согласно одобренному Комитету женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единым календарем мероприятий по женскому футболу на 2024 год – запланировано два учебно-тренировочных сбора вратарей национальной женской сборной, а также команд WU-15, WU-17 и WU-19.
Уже известно, что летняя подготовка будет проходить 10–15 июня, даты зимней определятся позже.
В этом году планируется обратить внимание именно на молодежь и проверить кадровый потенциал с перспективой на будущее.
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