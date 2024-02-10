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Украина. Вторая лига
10 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:58
31
0

ФОТО. Киевский Локомотив выиграл спарринг у юниоров луганской Зари

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу киевской команды

10 февраля 2024, 04:23 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:58
31
0
ФОТО. Киевский Локомотив выиграл спарринг у юниоров луганской Зари
ФК Локомотив Киев

Проводячи зимову підготовку до чемпіонату України, київський Локомотив здобув перемогу у матчі проти луганської Зорі U-19 (3:1)

Першочерговою метою був перегляд нових потенційних гравців, яких від початку зборів розглядає тренерський штаб. Разом з тим, відстежили рівень підготовки футболістів основного складу.

Перший тайм пройшов без голів залізничники адаптувалися до нових партнерів і відмінно відпрацьовували в обороні.

Цікавішим видався другий тайм: відкрила рахунок команда з Луганська, а далі черга забитих голів була за Локо. Першим голом відзначився гравець на перегляді, зрівнявши рахунок поєдинку. Вивів команду вперед Олексій Сахненко, забивши Зорі на 57-й хвилині. Закріпив перемогу ще один можливий новачок Локо, зробивши рахунок на табло 3:1.

Для Локо це вдалий старт підготовки і відмінно відіграний матч. Попереду на підопічних Вадима Лазоренко чекає цикл тренувань, а 11 лютого Локомортив зіграє товариський двобій з бузівською Нивою.

Товариський матч, 04.02.2024, 14:00

Локомотив Київ – Зоря Луганськ U-19 – 3:1

Голи у Локо: Сахненко, 57, два голи гравців на перегляді

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Локомотив Киев Заря Луганск U-19 Заря Луганск товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Вадим Лазоренко Нива Бузовая
Источник ФК Локомотив Киев
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