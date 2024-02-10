ФОТО. Киевский Локомотив выиграл спарринг у юниоров луганской Зари
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу киевской команды
Проводячи зимову підготовку до чемпіонату України, київський Локомотив здобув перемогу у матчі проти луганської Зорі U-19 (3:1)
Першочерговою метою був перегляд нових потенційних гравців, яких від початку зборів розглядає тренерський штаб. Разом з тим, відстежили рівень підготовки футболістів основного складу.
Перший тайм пройшов без голів залізничники адаптувалися до нових партнерів і відмінно відпрацьовували в обороні.
Цікавішим видався другий тайм: відкрила рахунок команда з Луганська, а далі черга забитих голів була за Локо. Першим голом відзначився гравець на перегляді, зрівнявши рахунок поєдинку. Вивів команду вперед Олексій Сахненко, забивши Зорі на 57-й хвилині. Закріпив перемогу ще один можливий новачок Локо, зробивши рахунок на табло 3:1.
Для Локо це вдалий старт підготовки і відмінно відіграний матч. Попереду на підопічних Вадима Лазоренко чекає цикл тренувань, а 11 лютого Локомортив зіграє товариський двобій з бузівською Нивою.
Товариський матч, 04.02.2024, 14:00
Локомотив Київ – Зоря Луганськ U-19 – 3:1
Голи у Локо: Сахненко, 57, два голи гравців на перегляді
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