Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:26
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ВИДЕО. Какие самые популярные контакты в телефонах игроков Шахтера?
Были названы Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Лионель Месси
10 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:26
134
0
Футболисты Шахтера ответили на вопрос – какие самые популярные контакты в телефонах игроков?
Были названы Александр Зинченко, Михаил Мудрик Лионель Месси.
Но самым популярным ответом стал: «телефонный номер моей жены».
ВИДЕО. Какие самые популярные контакты в телефонах игроков Шахтера?
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