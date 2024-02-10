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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:26
134
0

ВИДЕО. Какие самые популярные контакты в телефонах игроков Шахтера?

Были названы Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Лионель Месси

10 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 10 февраля 2024, 04:26
134
0
ВИДЕО. Какие самые популярные контакты в телефонах игроков Шахтера?
ФК Шахтер

Футболисты Шахтера ответили на вопрос – какие самые популярные контакты в телефонах игроков?

Были названы Александр Зинченко, Михаил Мудрик Лионель Месси.

Но самым популярным ответом стал: «телефонный номер моей жены».

ВИДЕО. Какие самые популярные контакты в телефонах игроков Шахтера?

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Источник ФК Шахтер Донецк
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