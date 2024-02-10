С кем сыграет ПСЖ? Названы четвертьфинальные пары Кубка Франции

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов 1/4 финала Кубка Франции.

В двух парах сыграют представители Лиги 1 между собой. Фаворит турнира ПСЖ будет принимать Ниццу, а Лиону выпал Страсбург, бывшая команда украинца Эдуарда Соболя.

В 1/4 финала Кубка Франции также сыграют: Руан (D3) – Валансьенн (D2), Ле Пюи (D4) – Ренн [D1].

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 27–29 февраля, а игра между ПСЖ и Ниццей состоится 13 марта.

Кубок Франции

Жеребьевка 1/4 финала