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Франция
10 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:57
64
0

С кем сыграет ПСЖ? Названы четвертьфинальные пары Кубка Франции

В 1/4 финала фаворит турнира ПСЖ будет принимать Ниццу

10 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:57
64
0
С кем сыграет ПСЖ? Названы четвертьфинальные пары Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов 1/4 финала Кубка Франции.

В двух парах сыграют представители Лиги 1 между собой. Фаворит турнира ПСЖ будет принимать Ниццу, а Лиону выпал Страсбург, бывшая команда украинца Эдуарда Соболя.

В 1/4 финала Кубка Франции также сыграют: Руан (D3) – Валансьенн (D2), Ле Пюи (D4) – Ренн [D1].

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 27–29 февраля, а игра между ПСЖ и Ниццей состоится 13 марта.

Кубок Франции

Жеребьевка 1/4 финала

  • 27 февраля. Лион – Страсбург
  • 28 февраля. Руан (D3) – Валансьенн (D2)
  • 29 февраля. Ле Пюи (D4) – Ренн
  • 13 марта. ПСЖ – Ницца

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Кубок Франции по футболу Лион Страсбург Валансьен Ренн Ницца ПСЖ жеребьевка
Источник Sport.ua
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