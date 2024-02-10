Франция10 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:57
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С кем сыграет ПСЖ? Названы четвертьфинальные пары Кубка Франции
В 1/4 финала фаворит турнира ПСЖ будет принимать Ниццу
10 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 10 февраля 2024, 01:57
64
0
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов 1/4 финала Кубка Франции.
В двух парах сыграют представители Лиги 1 между собой. Фаворит турнира ПСЖ будет принимать Ниццу, а Лиону выпал Страсбург, бывшая команда украинца Эдуарда Соболя.
В 1/4 финала Кубка Франции также сыграют: Руан (D3) – Валансьенн (D2), Ле Пюи (D4) – Ренн [D1].
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 27–29 февраля, а игра между ПСЖ и Ниццей состоится 13 марта.
Кубок Франции
Жеребьевка 1/4 финала
- 27 февраля. Лион – Страсбург
- 28 февраля. Руан (D3) – Валансьенн (D2)
- 29 февраля. Ле Пюи (D4) – Ренн
- 13 марта. ПСЖ – Ницца
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