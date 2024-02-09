Пропустили 5 мячей. Юниоры Шахтера сыграли два спарринга за один день

В четверг, 8 февраля, юношеская команда «Шахтера» сыграла две контрольные встречи на зимних сборах в Турции - со швейцарским Люцерном U-21 (1:5) и венгерским Дебреценом U-19 (2:1).

Оранжево-черные продолжают активно готовиться к весенней части чемпионата и имеют насыщенный график матчей. В этот раз подопечные Алексея Белика провели две контрольные встречи в один день. Главный тренер пытался дать футболистам больше игрового времени, поэтому состав в поединках был разным.

В первом спарринге команда уступила «Люцерну» U-21 (1:5), единственный забитый мяч «горняков» в активе Александра Ющенко. В вечернем матче благодаря голам Валентина Галонского, Антона Демченко и Егора Костюка «оранжево-черные» победили «Дебрецен» U-19 (3:2).

Днем ранее Шахтер U-19 разгромил местный клуб Анталья Дсиспор (16:0). В составе «горняков» покером отличились Ломага и Бесклейный, дублем – Трифаненко, Бундаш и Тютюнов, а еще по голу забили Кострица и Пушкарев.

Товарищеские матчи, 9 февраля

Шахтер U-19 (Донецк) – Люцерн U-21 (Швейцария) – 1:5 (1:4)

Шахтер U-19: Баглай, Шелекета (Галонский, 65), Данковский, Огарков, Пушкарев, Кострица (Глущенко, 65), Ющенко, Янович, Канте, Сметана, Князев

Шахтер» U-19 (Донецк) – Дебрецен U-19 (Венгрия) – 3:2 (1:0)

Шахтер U-19: Кравец (Недозимованный, 75), Решетников (Шелекета, 80), Костюк, Удод, Галонский, Бундаш, Трифаненко, Гармаш (Глущенко, 55), Демченко (Безклейный, 55), Тютюнов, Ломага