БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о ситуации со ставками на контрольные матчи украинских клубов в 2024 году:

«В этом году пока 62 матча с участием украинских клубов были предложены на мировом рынке. И из 62 матчей лишь один имел подозрительные признаки – это матч «Днепр-1» – «Дечич» Тузи (2:0).

Глядя на коэффициенты, это была верная попытка манипуляции на тотал. Было совершенно ясно видно, что ответственность была не на «Днепре-1». Мы спросили «Днепр-1», видели ли они что-то подозрительное, но они не заметили ничего особенного».