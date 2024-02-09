БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
Глава Комитета этики и честной игры УАФ – о ставках на матчи украинских клубов
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о ситуации со ставками на контрольные матчи украинских клубов в 2024 году:
«В этом году пока 62 матча с участием украинских клубов были предложены на мировом рынке. И из 62 матчей лишь один имел подозрительные признаки – это матч «Днепр-1» – «Дечич» Тузи (2:0).
Глядя на коэффициенты, это была верная попытка манипуляции на тотал. Было совершенно ясно видно, что ответственность была не на «Днепре-1». Мы спросили «Днепр-1», видели ли они что-то подозрительное, но они не заметили ничего особенного».
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