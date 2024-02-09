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  4. БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 19:28 |
944
0

БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»

Глава Комитета этики и честной игры УАФ – о ставках на матчи украинских клубов

09 февраля 2024, 19:28 |
944
0
БАРАНКА: «В матче Днепр-1 – Дечич была попытка манипуляции результатом»
УАФ. Франческо Баранка

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о ситуации со ставками на контрольные матчи украинских клубов в 2024 году:

«В этом году пока 62 матча с участием украинских клубов были предложены на мировом рынке. И из 62 матчей лишь один имел подозрительные признаки – это матч «Днепр-1» – «Дечич» Тузи (2:0).

Глядя на коэффициенты, это была верная попытка манипуляции на тотал. Было совершенно ясно видно, что ответственность была не на «Днепре-1». Мы спросили «Днепр-1», видели ли они что-то подозрительное, но они не заметили ничего особенного».

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Франческо Баранка Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола Днепр-1 Дечич Тузи контрольные матчи УПЛ ставки договорные матчи
Источник Трибуна
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