Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе

3 украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 30), Ангелина Калинина (WTA 32) и Леся Цуренко (WTА 37) узнали первых соперниц на старте хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала Костюк сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 43). Далее у Марты возможна либо Анастасия Павлюченкова, либо Дарья Касаткина.

Калинина в 1-м раунде проведет поединок с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 296). Следующей соперницей Ангелины может стать 8-я сеяная Алена Остапенко.

Цуренко на старте основной сетки встретится с Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 184). В 1/16 финала Леся может сыграть против Онс Жабер, которая посеяна под четвертым номером.

Турнир в Дохе пройдет с 11 по 17 февраля. Призовой фонд – $3,211,715.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА