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  4. Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе
WTA
09 февраля 2024, 18:56 |
655
1

Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе

Соревнования серии WTA 1000 в Катаре пройдут с 11 по 17 февраля

09 февраля 2024, 18:56 |
655
1
Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 30), Ангелина Калинина (WTA 32) и Леся Цуренко (WTА 37) узнали первых соперниц на старте хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала Костюк сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 43). Далее у Марты возможна либо Анастасия Павлюченкова, либо Дарья Касаткина.

Калинина в 1-м раунде проведет поединок с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 296). Следующей соперницей Ангелины может стать 8-я сеяная Алена Остапенко.

Цуренко на старте основной сетки встретится с Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 184). В 1/16 финала Леся может сыграть против Онс Жабер, которая посеяна под четвертым номером.

Турнир в Дохе пройдет с 11 по 17 февраля. Призовой фонд – $3,211,715.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко WTA Доха Кэролайн Доулхайд Эмма Радукану Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
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