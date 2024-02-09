Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби

9 февраля состоялись четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Вторая сеяная соревнований Онс Жабер в двух сетах проиграла Беатрис Хаддад Майи. Далее представительница Бразилии сыграет против Дарьи Касаткиной, которая выбила Сорану Кырстю.

В верхней половине сетки в полуфинале сойдутся лидерка посева Елена Рыбакина и обидчица Ангелины Калининой с Лесей Цуренко Людмила Самсонова.

WTA 500 Абу-Даби. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Кристина Букша [LL] – 6:1, 6:4

Барбора Крейчикова [4] – Людмила Самсонова [8] – 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [7] – Сорана Кырстя – 6:2, 6:0

Беатрис Хаддад Майя [6] – Онс Жабер [2] – 6:3, 6:4

WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [1] – Людмила Самсонова [8]

Дарья Касаткина [7] – Беатрис Хаддад Майя [6]