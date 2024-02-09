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Чемпионат Франции
ПСЖ
10.02.2024 22:00 - : -
Лилль
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Франция
09 февраля 2024, 18:32 |
26
0

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги 1

09 февраля 2024, 18:32 |
26
0
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

В субботу, 10 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лилль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

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ПСЖ Лилль ПСЖ - Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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