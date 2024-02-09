Франция09 февраля 2024, 18:32 |
26
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ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги 1
09 февраля 2024, 18:32 |
26
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В субботу, 10 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лилль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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