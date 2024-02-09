Стало известно, когда Салах вернется в игру после травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда ожидать возвращение в строй форварда Мохамеда Салаха.

Напомним, нападающий получил травму в поединке Кубка африканских наций против Ганы, и дальнейшее обследование выявило у него мышечную травму.

«Мы не знаем наверняка, но надеемся, что он вернется к тренировкам на следующей неделе. Посмотрим. Сейчас он поэтапно восстанавливается и вернется в общую группу либо на следующей неделе, либо через неделю. Но если вы спросите у него, он вам скажет, что готов тренироваться без ограничений уже на следующей», – поведал немецкий специалист на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Бернли», который состоится 10 февраля.