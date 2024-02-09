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Англия
09 февраля 2024, 18:28 |
106
0

Стало известно, когда Салах вернется в игру после травмы

Египетский футболист рвется на поле

09 февраля 2024, 18:28 |
106
0
Стало известно, когда Салах вернется в игру после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда ожидать возвращение в строй форварда Мохамеда Салаха.

Напомним, нападающий получил травму в поединке Кубка африканских наций против Ганы, и дальнейшее обследование выявило у него мышечную травму.

«Мы не знаем наверняка, но надеемся, что он вернется к тренировкам на следующей неделе. Посмотрим. Сейчас он поэтапно восстанавливается и вернется в общую группу либо на следующей неделе, либо через неделю. Но если вы спросите у него, он вам скажет, что готов тренироваться без ограничений уже на следующей», – поведал немецкий специалист на пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Бернли», который состоится 10 февраля.

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Мохамед Салах Юрген Клопп травма Английская Премьер-лига Ливерпуль Бернли
Источник 90min
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