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  4. «Мне этого не хватает»: Кейн назвал основную причину перехода в Баварию
Германия
09 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:01
629
0

«Мне этого не хватает»: Кейн назвал основную причину перехода в Баварию

За свою карьеру форвард потерпел четыре поражения в четырех финалах

09 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:01
629
0
«Мне этого не хватает»: Кейн назвал основную причину перехода в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что ему не хватает завоеванных трофеев в футбольной карьере.

«Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, и это одна из тех вещей, которых мне пока не хватает.

Как и всегда, я постараюсь продолжать делать все возможное для команды и надеяться, что в субботу, в матче против нынешнего лидера Бундеслиги «Байера», для нас все сложится хорошо», — приводит слова 30-летнего форварда BBС.

Добавим, что за свою карьеру Кейн играл в четырех финалах (двух Кубках лиги, Лиги чемпионов и Евро-2020), но во всех его команды, «Тоттенхэм» и сборная Англии, терпели неудачу.

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Гарри Кейн Бавария трофеи Байер Бундеслига Байер - Бавария
Источник BBC
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