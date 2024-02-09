«Мне этого не хватает»: Кейн назвал основную причину перехода в Баварию

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что ему не хватает завоеванных трофеев в футбольной карьере.

«Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, и это одна из тех вещей, которых мне пока не хватает.

Как и всегда, я постараюсь продолжать делать все возможное для команды и надеяться, что в субботу, в матче против нынешнего лидера Бундеслиги «Байера», для нас все сложится хорошо», — приводит слова 30-летнего форварда BBС.

Добавим, что за свою карьеру Кейн играл в четырех финалах (двух Кубках лиги, Лиги чемпионов и Евро-2020), но во всех его команды, «Тоттенхэм» и сборная Англии, терпели неудачу.