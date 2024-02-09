Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Высоко оцениваю шансы Шахтера пройти Марсель»
Лига Европы
09 февраля 2024, 16:46 |
186
0

Валерий БОНДАРЬ: «Высоко оцениваю шансы Шахтера пройти Марсель»

Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матчей с «Марселем»

09 февраля 2024, 16:46 |
186
0
Валерий БОНДАРЬ: «Высоко оцениваю шансы Шахтера пройти Марсель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя», которые состоятся 15 и 22 февраля.

– Я считаю, что мы должны подойти к матчу в очень хороших физических кондициях и именно ментально должны быть готовы к очень-очень тяжелой игре. Потому что у «Марселя» сейчас идет чемпионат, и, конечно, там очень много звездных имен. Команда на очень высоком уровне провела групповой этап Лиги Европы. Нам будет сложно, но мы сделаем все для победы.

– Ты сейчас описал «Марсель» и дал характеристику этой команде. А что будет пытаться показать «Шахтер» в этом противостоянии? Как оцениваешь шансы команды пройти этот этап Лиги Европы?

– Оцениваю очень высоко, потому что я считаю, что у нас есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы. Мы очень настроены на это, очень стремимся к этому. Очень хотим радовать наших болельщиков, наших ВСУ, которые тоже, видимо, волнуются за нас, и поднимать флаг Украины на европейской арене.

Ранее Валерий Бондарь оценил последний матч «Шахтера» на зимних сборах.

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Обещаю, Шахтер будет всегда биться за победу»
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Валерий Бондарь Марсель Шахтер Донецк Лига Европы Шахтер - Марсель Марсель - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08 февраля 2024, 17:30 25
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В

Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже

Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание
Футбол | 09 февраля 2024, 10:11 5
Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание
Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание

Появился на поле – получил дисквалификацию

Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08.02.2024, 18:23
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Футбол | 08.02.2024, 17:41
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д
Футбол | 09.02.2024, 14:58
Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д
Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 108
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 7
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем