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  4. «Я бы оставил все как есть». Клопп отреагировал на идею с синими карточками
Англия
09 февраля 2024, 16:22 |
424
1

«Я бы оставил все как есть». Клопп отреагировал на идею с синими карточками

Главному тренеру «Ливерпуля» это решение не кажется хорошим

09 февраля 2024, 16:22 |
424
1
«Я бы оставил все как есть». Клопп отреагировал на идею с синими карточками
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английский «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное появление синих карточек в футболе:

«Я бы оставил эти вещи такими же простыми, какими они есть сейчас. Сейчас это синие карточки не выглядят фантастической идеей... и я не могу вспомнить, когда в последний раз идея ребят из IFAB была фантастической. А мне уже 56 лет!».

Напомним, 8 февраля стало известно, что Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек. Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, получившего синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

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судейство IFAB правила футбола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Ливерпуль
Источник Фабрицио Романо
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Serhii Babak
синя=червона на 10 хв
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