«Я бы оставил все как есть». Клопп отреагировал на идею с синими карточками

Главный тренер английский «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможное появление синих карточек в футболе:

«Я бы оставил эти вещи такими же простыми, какими они есть сейчас. Сейчас это синие карточки не выглядят фантастической идеей... и я не могу вспомнить, когда в последний раз идея ребят из IFAB была фантастической. А мне уже 56 лет!».

Напомним, 8 февраля стало известно, что Международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек. Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, получившего синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.