Ясности по Зинченко нет. Арсенал не знает, когда украинец вернется на поле

Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко получил повреждение в прошлом матче АПЛ против Ливерпуля. Тренер лондонцев Микель Артета не готов сказать, сможет ли футболист выйти на встречу с Вест Хэмом в воскресенье.

«По поводу Сака могу сказать, что он всю неделю восстанавливался и выглядит хорошо. Что касается других травмированных, то все они под вопросом».

«В субботу у нас будет тренировка, а после нее мы надеемся узнать, что все они вернутся в заявку и сделают состав еще более конкурентоспособным», – сказал Артета.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал два ассиста.