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Англия
09 февраля 2024, 16:29 | Обновлено 09 февраля 2024, 16:30
688
0

Ясности по Зинченко нет. Арсенал не знает, когда украинец вернется на поле

Артета точные сроки не назвал

09 февраля 2024, 16:29 | Обновлено 09 февраля 2024, 16:30
688
0
Ясности по Зинченко нет. Арсенал не знает, когда украинец вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко получил повреждение в прошлом матче АПЛ против Ливерпуля. Тренер лондонцев Микель Артета не готов сказать, сможет ли футболист выйти на встречу с Вест Хэмом в воскресенье.

«По поводу Сака могу сказать, что он всю неделю восстанавливался и выглядит хорошо. Что касается других травмированных, то все они под вопросом».

«В субботу у нас будет тренировка, а после нее мы надеемся узнать, что все они вернутся в заявку и сделают состав еще более конкурентоспособным», – сказал Артета.

Зинченко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал два ассиста.

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Источник BBC
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