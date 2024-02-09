Ясности по Зинченко нет. Арсенал не знает, когда украинец вернется на поле
Артета точные сроки не назвал
Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко получил повреждение в прошлом матче АПЛ против Ливерпуля. Тренер лондонцев Микель Артета не готов сказать, сможет ли футболист выйти на встречу с Вест Хэмом в воскресенье.
«По поводу Сака могу сказать, что он всю неделю восстанавливался и выглядит хорошо. Что касается других травмированных, то все они под вопросом».
«В субботу у нас будет тренировка, а после нее мы надеемся узнать, что все они вернутся в заявку и сделают состав еще более конкурентоспособным», – сказал Артета.
Зинченко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал два ассиста.
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