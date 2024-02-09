6 февраля четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Линда Носкова (WTA 31) неожиданно завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чешка прошла квалификацию соревнований, обыграв Веру Звонареву и Кристину Букшу, но в 1/16 финала проиграла Саре Соррибес-Тормо (Испания, WTA 54) в статусе фаворитки со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

После завершения встречи Линда получил много гневных сообщений в Direct (Instagram), скорее всего, от ставочников, которые проиграли деньги на ее матче с Тормо.

Отметим, что в четвертьфинале Australian Open 2024 Носкова проиграла украинке Даяне Ястремской.

ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников