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  4. ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников
WTA
09 февраля 2024, 16:50 |
668
0

ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников

Линда Носкова неожиданно уступила Соррибес-Тормо в 1-м раунде основы турнира в Абу-Даби

09 февраля 2024, 16:50 |
668
0
ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

6 февраля четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Линда Носкова (WTA 31) неожиданно завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чешка прошла квалификацию соревнований, обыграв Веру Звонареву и Кристину Букшу, но в 1/16 финала проиграла Саре Соррибес-Тормо (Испания, WTA 54) в статусе фаворитки со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

После завершения встречи Линда получил много гневных сообщений в Direct (Instagram), скорее всего, от ставочников, которые проиграли деньги на ее матче с Тормо.

Отметим, что в четвертьфинале Australian Open 2024 Носкова проиграла украинке Даяне Ястремской.

ВИДЕО. Четвертьфиналистка Australian Open 2024 пожаловалась на ставочников

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Источник Sport.ua
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