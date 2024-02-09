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  4. Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций
Лига наций
09 февраля 2024, 16:11 |
1054
0

Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций

Специалист считает, что нам по силам бороться за повышение в классе

09 февраля 2024, 16:11 |
1054
0
Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал жеребьевку Лиги наций для Украины. Команда Сергея Реброва в Лиге B сыграет против Чехии, Албании и Грузии.

— Как вам жеребьевка?

— Да нормальный жребий, со всеми командами нужно не просто играть, но и выигрывать. Жребий хороший, могло быть и хуже.

— Чего следует ожидать от этого турнира?

— Лига наций – интересный турнир. Нам нужно выигрывать свой дивизион и подниматься выше.

— С кем из соперников будет тяжелее всего: Чехия, Албания или Грузия?

- Все команды в последнее время прогрессируют. И сборная Албании, Грузии – это сейчас совсем другие команды. Ну а чехи – это один из фаворитов группы. Ну, но я еще раз говорю, что украинская команда сейчас на ходу, поэтому и нужно бороться за первое место в группе.

– Прямой конкурент – это сборная Чехии?

– Да и албанцы сейчас непростой соперник, грузины тоже могут себя ярко проявить. Но считаю, что сборная Украины в итоге должна занять первое место.

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Источник NV.ua
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