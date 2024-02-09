Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций
Специалист считает, что нам по силам бороться за повышение в классе
Наставник «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал жеребьевку Лиги наций для Украины. Команда Сергея Реброва в Лиге B сыграет против Чехии, Албании и Грузии.
— Как вам жеребьевка?
— Да нормальный жребий, со всеми командами нужно не просто играть, но и выигрывать. Жребий хороший, могло быть и хуже.
— Чего следует ожидать от этого турнира?
— Лига наций – интересный турнир. Нам нужно выигрывать свой дивизион и подниматься выше.
— С кем из соперников будет тяжелее всего: Чехия, Албания или Грузия?
- Все команды в последнее время прогрессируют. И сборная Албании, Грузии – это сейчас совсем другие команды. Ну а чехи – это один из фаворитов группы. Ну, но я еще раз говорю, что украинская команда сейчас на ходу, поэтому и нужно бороться за первое место в группе.
– Прямой конкурент – это сборная Чехии?
– Да и албанцы сейчас непростой соперник, грузины тоже могут себя ярко проявить. Но считаю, что сборная Украины в итоге должна занять первое место.
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