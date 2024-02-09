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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 15:50 |
152
0

Валерий БОНДАРЬ: «Обещаю, Шахтер будет всегда биться за победу»

Защитник «Шахтера» прокомментировал результат товарищеского матча против «Лехии»

09 февраля 2024, 15:50 |
152
0
Валерий БОНДАРЬ: «Обещаю, Шахтер будет всегда биться за победу»
ФК Шахтер. Валерий Бондар

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал результат товарищеского матча против гданьской «Лехии» (1:1).

– Валерий, зимние сборы подходят к концу. Только что состоялся последний матч на этих сборах. Какую оценку можешь поставить команде за этот матч? Как расцениваете эту ничью?

– Расцениваем как определенный опыт для нас. После этой игры можем посмотреть моменты, которые у нас не получались, где мы были хороши, где мы были плохие, где допускали ошибки. И, конечно, сделать из этого выводы, потому что хотели завершить сбор победой, но имеем, что имеем. Готовимся к очень тяжелому поединку против «Марселя». Оценку могу поставить, наверное, 3, потому что пропустили мяч в свои ворота.

– Давай коротко: чидили положительные и отрицательные моменты в матче.

– Был брак у нас в простых моментах, были ошибки – надо их исключать из нашей игры, потому что это может повлечь очень болезненную вещь для нас. И потом можем пропускать так, как пропустили.

И, конечно, положительное – забили мяч, пробовали забивать еще. Были моменты, но не довели их до положительного момента и гола.

– Ты сегодня вышел на поле в роли капитана. Что для тебя как воспитанника «Шахтера» это значит?

– Это очень большая честь, очень большая ответственность для меня. Потому что я в этой команде с 8 лет, для меня это было очень важно, очень приятно. Спасибо за это тренерскому штабу, спасибо за это всем тем, кто был рядом всегда, команде, которая всегда выходит со мной на поле.

Я уверен и обещаю, что мы всегда будем биться за результат и победу, чтобы наши фаны были рады и довольны нашим победам и выступлениям не только в УПЛ, но и на еврокубковой арене.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Лехия Гданьск контрольные матчи УПЛ Шахтер - Лехия Валерий Бондарь
Источник ФК Шахтер Донецк
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