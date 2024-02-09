АНЧЕЛОТТИ – о матче с Жироной: «Не думаю, что в нем определится чемпион»
Поединок пройдет 10 февраля на «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в рамках пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 24-го тура испанской Ла Лиги против «Жироны».
«Я не думаю, что чемпион Ла Лиги определится в завтрашней игре, как бы она ни закончилась. У обеих команд много очков, и чем раньше мы наберем 80 баллов, тем скорее выиграем. 80 очков — не гарантия победы в чемпионате, но если вы приблизитесь к этому как можно скорее, то будете очень близки к заветному трофею.
Тот, кто победит завтра, получит преимущество, но чемпионат очень длинный», — приводит слова Анчелотти Real Madrid Info.
Напомним, что игра между лидерами турнирной таблицы пройдет в субботу, 10 февраля, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
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