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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Рано говорить, что я агент. Сейчас изучаю рынок»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 15:24 |
266
1

Роман ЗОЗУЛЯ: «Рано говорить, что я агент. Сейчас изучаю рынок»

Бывший игрок сборной Украины развеял слухи об агентской деятельности

09 февраля 2024, 15:24 |
266
1
Роман ЗОЗУЛЯ: «Рано говорить, что я агент. Сейчас изучаю рынок»
Роман Зозуля

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля развеял слухи об агентской деятельности, но не отрицает, что может работать с футболистами в будущем:

«На данном этапе мне немного интересно направление работы футбольного агента, но, чтобы объявлять, что я какой-то агент – очень рано говорить об этом. Я не имею ничего общего к переходу Волошина в «Реал» – только помог ему попасть в «Махадаонду», а оттуда он перешел в «Реал» – это только его заслуга. Сейчас пока у нас война идет, то и не вижу себя на данном этапе нигде, когда войну выиграем – тогда будем уже думать и работать, восстанавливать и футбол и все остальное. Сейчас изучаю рынок, пока так».

Ранее Роман Зозуля посетил тренировочный лагерь криворожского «Кривбасса» в Испании.

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Источник ФК Полесье
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ТЦК терміново потрібний агент, який вільно володіє  іспанською мовою.
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