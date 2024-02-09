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Англия
09 февраля 2024, 14:45 |
96
0

Тен ХАГ – о давлении за результат: «Каждая игра для нас, как финал»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от поединка с «Астон Виллой»

09 февраля 2024, 14:45 |
96
0
Тен ХАГ – о давлении за результат: «Каждая игра для нас, как финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, общаясь с представителями СМИ перед матчем 24-го тура АПЛ против «Астон Виллы», отметил, что его команда больше не имеет права на ошибку.

«Начиная с января, каждая игра для нас сродни финалу. Так было перед матчем с «Вест Хэмом», так будет до конца сезона – новые вызовы и новые финалы.

Что касается «Астон Виллы», то Унаи Эмери удалось очень хорошо развить стиль игры команды как с мячом, так и без него. Игроки знают, что они должны делать и как взаимодействовать друг с другом. Это настоящая команда с сильными качествами, и мы должны показать свой максимальный уровень», – отметил голландский специалист.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, отставая на шесть баллов от идущего пятым в зоне еврокубков «Тоттенхэма».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Источник Metro
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