Тен ХАГ – о давлении за результат: «Каждая игра для нас, как финал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, общаясь с представителями СМИ перед матчем 24-го тура АПЛ против «Астон Виллы», отметил, что его команда больше не имеет права на ошибку.

«Начиная с января, каждая игра для нас сродни финалу. Так было перед матчем с «Вест Хэмом», так будет до конца сезона – новые вызовы и новые финалы.

Что касается «Астон Виллы», то Унаи Эмери удалось очень хорошо развить стиль игры команды как с мячом, так и без него. Игроки знают, что они должны делать и как взаимодействовать друг с другом. Это настоящая команда с сильными качествами, и мы должны показать свой максимальный уровень», – отметил голландский специалист.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, отставая на шесть баллов от идущего пятым в зоне еврокубков «Тоттенхэма».