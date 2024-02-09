Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, что его клиентом интересовались туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия»:

«СМИ писали, что им также интересовались «Бенфика» и «Спортинг», я об этом не знаю. Возможно, в клуб и поступали какие-то предложения. За дней 10 до подписания контракта с «Реалом» звонили из «Ювентуса» – приглашали на неделю, хотели также все показать. Они удваивали сумму трансфера, предлагали лучшие условия Илье, но мы даже не рассматривали этот вариант. Илья шел к этому долго, изучал язык, ему нравится Испания. Был вариант с «Боруссией», он в Германию не захотел, в Италию также».

Ранее Максим Терещенко рассказывал, что Илью Волошина хотел подписать «Кривбасс».