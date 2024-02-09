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  4. Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Испания
09 февраля 2024, 15:05 |
841
0

Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге

Довбик получит возможность выйти на поле

09 февраля 2024, 15:05 |
841
0
Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу состоится матч чемпионата Испании между Реалом и Жироной, которые лидируют в таблице Ла Лиги – мадридцы опережают соперника на два пункта.

В заявку на игру Жироны внесли форварда Артема Довбика, несмотря на то, что украинец пропустил минувший матч из-за травмы колена, а еще вчера не было ясно, сможет ли ведущий игрок выйти на поле.

Довбик в нынешнем сезоне чемпионата Испании забил 14 голов. Вместе с Артемом в заявке есть и Виктор Цыганков, поэтому с учетом вратаря Реала Андрея Лунина есть шанс увидеть трех украинцев в топ-матче Ла Лиги.

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Жирона Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Реал Мадрид Реал - Жирона
Источник Sport.ua
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