Украинцы на месте. Заявка Жироны на матч с Реалом в Ла Лиге

В субботу состоится матч чемпионата Испании между Реалом и Жироной, которые лидируют в таблице Ла Лиги – мадридцы опережают соперника на два пункта.

В заявку на игру Жироны внесли форварда Артема Довбика, несмотря на то, что украинец пропустил минувший матч из-за травмы колена, а еще вчера не было ясно, сможет ли ведущий игрок выйти на поле.

Довбик в нынешнем сезоне чемпионата Испании забил 14 голов. Вместе с Артемом в заявке есть и Виктор Цыганков, поэтому с учетом вратаря Реала Андрея Лунина есть шанс увидеть трех украинцев в топ-матче Ла Лиги.