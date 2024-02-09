Евгений БАНАДА: «Меня не пугает борьба за выживание»

Новичок «Вереса» Евгений Банада поделился турнирными амбициями ровенского клуба.

О решении о переходе в «Верес»:

«Вариант с «Вересом» возник совсем недавно. Несколько недель назад. Общался с Юрием Габовдой. Меня заинтересовало услышанное: задачи, которые клуб ставит перед собой, шаги для выполнения этих задач. А дальше уже были формальности. Мне нравится работать с Олегом Шандруком. Нравится его желание, видение футбола. Имел предложения из-за рубежа. Но сейчас я не могу ехать за границу. В такое время нужно быть дома – с родными людьми и с Украиной».

О борьбе за выживание в УПЛ:

«Это меня не пугает. У нас собралась хорошая команда. Много игроков с опытом. Верю, что все завершится хорошо. Хорошо знаком с Дмитрием Шасталом, Александром Мельником. У Дмитрия Шастала, я кстати, интересовался перед переходом: что и как. Он сказал, что коллектив замечательный, все хорошо. И я решил, что надо соглашаться. Верю, что команда сохранит прописку в УПЛ. Девятая-десятая строчка – это вполне реально. С нынешним подбором исполнителей – это возможно».

О восстановлении после травмы:

«Да, была травма. Боковая коленная связка. Пропустил первый круг. Но сейчас все хорошо. Два месяца тренируюсь на полную».

О стиле игры команды:

«Из того, что уже увидел я – это будет агрессивный футбол. Атакующий футбол. С максимальной самоотдачей».

Об игровом номере:

«Мой любимый – 44. Но под ним играет Евгений Паст. Я посоветовался с мамой – она мой советник по игровому номеру. Доверился ей и выбрал номер 74. Для мамы, наверное, он что-то значит».

Ранее Евгений Банада рассказал, почему выбрал вариант с переходом в «Верес».