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Лига наций
09 февраля 2024, 14:09 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:12
1533
0

Стало известно, когда Украина сыграет матчи Лиги наций 2024/25

Все поединки запланированы на осень 2024 года

09 февраля 2024, 14:09 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:12
1533
0
Стало известно, когда Украина сыграет матчи Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 «сине-желтые» сыграют с Чехией, Албанией и Грузией.

Календарь матчей сборной Украины В1 Лиги наций-2024/2025

  • 1-й тур: Украина – Албания (07.09.2024, 21:45 по киевскому времени)
  • 2-й тур: Чехия – Украина (10.09.2024, 21:45)
  • 3-й тур: Украина – Грузия (11.10.2024, 21:45)
  • 4-й тур: Украина – Чехия (14.10.2024, 21:45)
  • 5-й тур: Грузия – Украина (16.11.2024, 19:00)
  • 6-й тур: Албания – Украина (19.11.2024, 21:45)

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Источник Sport.ua
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