Стало известно, когда Украина сыграет матчи Лиги наций 2024/25

В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины.

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 «сине-желтые» сыграют с Чехией, Албанией и Грузией.

Календарь матчей сборной Украины В1 Лиги наций-2024/2025