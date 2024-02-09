Источник: Лопетеги – основной кандидат на должность главного тренера Милана

Экс-наставник «Севильи», «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги в скором времени может возглавить итальянский «Милан».

По информации издания Relevo, руководство «россо-нери» считает Лопетеги приоритетной целью для назначения на пост после ухода Стефано Пиоли. Специалиста уважают за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

Добавим, что в настоящий момент Лопетеги пребывает без работы после того, как покинул английский «Вулверхэмптон» в августе прошлого года.