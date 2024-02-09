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Италия
09 февраля 2024, 13:45 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:52
169
0

Источник: Лопетеги – основной кандидат на должность главного тренера Милана

С августа прошлого года специалист находится без работы

09 февраля 2024, 13:45 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:52
169
0
Источник: Лопетеги – основной кандидат на должность главного тренера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Экс-наставник «Севильи», «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги в скором времени может возглавить итальянский «Милан».

По информации издания Relevo, руководство «россо-нери» считает Лопетеги приоритетной целью для назначения на пост после ухода Стефано Пиоли. Специалиста уважают за его методологию, навыки и способность развивать молодой и успешный проект.

Добавим, что в настоящий момент Лопетеги пребывает без работы после того, как покинул английский «Вулверхэмптон» в августе прошлого года.

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Хулен Лопетеги Милан назначение тренера
Источник Relevo
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