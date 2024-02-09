Украинский футболист извинился за лайки под фото игрока сборной россии
Артуру Авагимяну жаль, что он осознал неправильность своих действий только сейчас
Украинский футболист одесского «Черноморца» Артур Авагимян извинился за лайки под фото игрока сборной россии и испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.
– Ранее к тебе были вопросы по поводу русского языка, лайков Захаряна и тому подобное. Сделал ли ты выводы? Как сейчас у тебя с языком и продолжаешь ли лайкать Захаряна?
– Считаю важным для каждого изучение родного языка, в медийном пространстве все больше стараюсь использовать украинский, но пока сложно, очень сложно и стыдно ошибаться и говорить криво. Сейчас как раз записался на курсы изучения украинского.
По поводу лайков. Это было неправильно с моей стороны, потому что он россиянин, который играет за сборную и ничего не говорит о войне. Было неправильно поддерживать любой формат взаимодействия с ним, даже если это лайки. Я уже понял это, прошу прощения, что немного поздно.
Ранее Артур Авагимян рассказал об особом праздновании в честь родного Мариуполя.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обыграли Южную Корею со счетом 4:0
В будущем Кристиан очевидно будет играть за сборную Украины