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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 13:49 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:00
1027
0

Украинский футболист извинился за лайки под фото игрока сборной россии

Артуру Авагимяну жаль, что он осознал неправильность своих действий только сейчас

09 февраля 2024, 13:49 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:00
1027
0
Украинский футболист извинился за лайки под фото игрока сборной россии
sportmarket. Артур Авагимян

Украинский футболист одесского «Черноморца» Артур Авагимян извинился за лайки под фото игрока сборной россии и испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

– Ранее к тебе были вопросы по поводу русского языка, лайков Захаряна и тому подобное. Сделал ли ты выводы? Как сейчас у тебя с языком и продолжаешь ли лайкать Захаряна?

– Считаю важным для каждого изучение родного языка, в медийном пространстве все больше стараюсь использовать украинский, но пока сложно, очень сложно и стыдно ошибаться и говорить криво. Сейчас как раз записался на курсы изучения украинского.

По поводу лайков. Это было неправильно с моей стороны, потому что он россиянин, который играет за сборную и ничего не говорит о войне. Было неправильно поддерживать любой формат взаимодействия с ним, даже если это лайки. Я уже понял это, прошу прощения, что немного поздно.

Ранее Артур Авагимян рассказал об особом праздновании в честь родного Мариуполя.

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Авагимян рассказал об особенном праздновании в честь Мариуполя
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