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  4. Авагимян рассказал об особенном праздновании в честь Мариуполя
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 13:09 |
238
0

Авагимян рассказал об особенном праздновании в честь Мариуполя

Полузащитник «Черноморца», в частности, поделился переживанием с первых дней полномасштабной войны

09 февраля 2024, 13:09 |
238
0
Авагимян рассказал об особенном праздновании в честь Мариуполя
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Уроженец Мариуполя и полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о своих переживаниях в первые дни полномасштабной войны и особенном праздновании голов в честь родного города.

– Как ты переживал первые дни войны? Твои родные были в Мариуполе в это время? Знаешь ли ты что-то сейчас о своем доме в Мариуполе?

– Очень сложно, это сложный период для меня и моей семьи. Это ужас, который не пожелал бы никому. Я не мог собраться около года после этого. Изменились жизненные ценности, мгновенно. Спасибо Богу, что родным удалось выжить. Дом стоит, но ремонт не помешает, там сейчас живут люди. Когда вернем Мариуполь, отстроим заново. Кстати, есть особое празднование в честь Мариуполя: букву «М». Раньше посвящал его маме, но потом понял, что оно имеет для меня еще большее значение.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига празднование гола российско-украинская война
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