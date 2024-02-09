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09 февраля 2024, 13:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:01
321
0

МОУРИНЬО – о Месси: «Его нечему учить, скорее, он вас научит»

Наставник восхищается талантом аргентинца

09 февраля 2024, 13:23 | Обновлено 09 февраля 2024, 14:01
321
0
МОУРИНЬО – о Месси: «Его нечему учить, скорее, он вас научит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Лионель Месси

Экс-тренер «Порту», «Реала», «Челси», «Тоттенхэма» и «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о таланте Лионеля Месси, которого, по мнению португальца, просто невозможно чему-то научить.

«К примеру, я никогда не тренировал Лионеля Месси, но в таком случае никто не может тренировать Месси. Абсурдно думать, что ты можешь научить его чему-то, поскольку он родился со всеми качествами и уже все знает. Более того, он сам может научить вас некоторым вещам. Все, что ты можешь сказать, что это честь иметь его в своем составе», – приводит слова португальца издание Football-Italia.

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Источник Football-Italia
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