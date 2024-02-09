МОУРИНЬО – о Месси: «Его нечему учить, скорее, он вас научит»

Экс-тренер «Порту», «Реала», «Челси», «Тоттенхэма» и «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о таланте Лионеля Месси, которого, по мнению португальца, просто невозможно чему-то научить.

«К примеру, я никогда не тренировал Лионеля Месси, но в таком случае никто не может тренировать Месси. Абсурдно думать, что ты можешь научить его чему-то, поскольку он родился со всеми качествами и уже все знает. Более того, он сам может научить вас некоторым вещам. Все, что ты можешь сказать, что это честь иметь его в своем составе», – приводит слова португальца издание Football-Italia.