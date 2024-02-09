В расположении Руха в Словении появился бразильский легионер

По информации Sport.ua в тренировочном лагере львовского клуба «Рух» на балканском этапе подготовки к весенней части сезона появился бразильский легионер.

Ему 20 лет, он по амплуа – крайний полузащитник. Пока что сложно сказать, сумеет ли бразилец произвести впечатление на тренерский штаб львовян.

Что касается выставленных на трансфер игроков «Руха», то Алексей Довгий пытается трудоустроиться в польском «Заглембе», Марьян Мысык и аргентинец Фабрисио Альваренга играют в спаррингах за «Рух-2», а англичанин Вив Соломон-Отабор поддерживает спортивную форму индивидуально.