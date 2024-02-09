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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 12:58 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:27
586
0

В расположении Руха в Словении появился бразильский легионер

Футболисту 20 лет

09 февраля 2024, 12:58 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:27
586
0
В расположении Руха в Словении появился бразильский легионер
ФК Рух Львов

По информации Sport.ua в тренировочном лагере львовского клуба «Рух» на балканском этапе подготовки к весенней части сезона появился бразильский легионер.

Ему 20 лет, он по амплуа – крайний полузащитник. Пока что сложно сказать, сумеет ли бразилец произвести впечатление на тренерский штаб львовян.

Что касается выставленных на трансфер игроков «Руха», то Алексей Довгий пытается трудоустроиться в польском «Заглембе», Марьян Мысык и аргентинец Фабрисио Альваренга играют в спаррингах за «Рух-2», а англичанин Вив Соломон-Отабор поддерживает спортивную форму индивидуально.

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Рух Львов трансферы УПЛ трансферы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Алексей Довгий Марьян Мысык Фабрисио Альваренга Вив Соломон-Отабор
Источник Sport.ua
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