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09 февраля 2024, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:29
186
0

Украинский тренер возглавил аутсайдера чемпионата Болгарии

Александр Бабич возобновляет тренерскую карьеру за границей

09 февраля 2024, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:29
186
0
Украинский тренер возглавил аутсайдера чемпионата Болгарии
ФК Пирин. Александр Бабич (крайний слева)

Болгарский клуб «Пирин» объявил о назначении главным тренером команды украинского специалиста Александра Бабича.

Сообщается, что Бабич поставил свою подпись под договором на полтора года.

Вместе с Бабичем в «Пирине» будут работать Александр Лавренцов и Артем Филимонов.

Последним клубом Бабича был «Кривбасс» из Кривого Рога. Там он провел 9 матчей в сезоне 2021/2022, который был прерван из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Также Александр Бабич возглавлял «Мариуполь» и «Черноморец».

«Пирин» в таблице чемпионата Болгарии занимает 14-е место с 16 очками.

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Александр Бабич Пирин чемпионат Болгарии по футболу назначение тренера
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