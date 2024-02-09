Украинский тренер возглавил аутсайдера чемпионата Болгарии
Александр Бабич возобновляет тренерскую карьеру за границей
Болгарский клуб «Пирин» объявил о назначении главным тренером команды украинского специалиста Александра Бабича.
Сообщается, что Бабич поставил свою подпись под договором на полтора года.
Вместе с Бабичем в «Пирине» будут работать Александр Лавренцов и Артем Филимонов.
Последним клубом Бабича был «Кривбасс» из Кривого Рога. Там он провел 9 матчей в сезоне 2021/2022, который был прерван из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Также Александр Бабич возглавлял «Мариуполь» и «Черноморец».
«Пирин» в таблице чемпионата Болгарии занимает 14-е место с 16 очками.
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