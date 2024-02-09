Другие новости09 февраля 2024, 11:51 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля
Важные события во всех видах спорта
09 февраля 2024, 11:51 |
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В пятницу, 9 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Боруссия Д – Фрайбург
21:45 Салернитана – Эмполи
22:00 Кадис – Бетис
22:00 Марсель – Мец
22:15 Эштрела – Портимоненси
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