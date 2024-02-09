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09 февраля 2024, 11:51 |
43
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля

Важные события во всех видах спорта

09 февраля 2024, 11:51 |
43
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Д – Фрайбург

Favbet 1.54 – 4.99 – 6.01

21:45 Салернитана – Эмполи

Favbet 2.54 – 3.32 – 3.13

22:00 Кадис – Бетис

Favbet 3.10 – 3.04 – 2.74

22:00 Марсель – Мец

Favbet 1.46 – 4.77 – 8.25

22:15 Эштрела – Портимоненси

Favbet 1.94 – 3.58 – 3.88

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Источник Sport.ua
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