ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля

В пятницу, 9 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Д – Фрайбург

1.54 – 4.99 – 6.01

21:45 Салернитана – Эмполи

2.54 – 3.32 – 3.13

22:00 Кадис – Бетис

3.10 – 3.04 – 2.74

22:00 Марсель – Мец

1.46 – 4.77 – 8.25

22:15 Эштрела – Портимоненси

1.94 – 3.58 – 3.88