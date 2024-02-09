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  4. Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина
Франция
09 февраля 2024, 11:58 |
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Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина

Главный тренер побережет своего лидера перед поединком Лиги чемпионов

09 февраля 2024, 11:58 |
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Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не примет участие в ближайшем матче, который парижане проведут в рамках 21-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Дело в том, что звездный футболист получил повреждение голеностопного сустава в победном для ПСЖ поединке Кубка Франции против «Бреста». Как сообщает France 24, обследование не показало никаких серьезных проблем у Килиана, но главный тренер команды Луис Энрике не станет рисковать здоровьем своего ведущего исполнителя перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада», который состоится уже 14 февраля.

Также сегодня Килиан пройдет дополнительное обследование, чтобы исключить любые, даже самые незначительные, проблемы.

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Килиан Мбаппе ПСЖ травма Лилль Лига 1 (Франция) Лига чемпионов Реал Сосьедад
Источник France24
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