Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не примет участие в ближайшем матче, который парижане проведут в рамках 21-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Дело в том, что звездный футболист получил повреждение голеностопного сустава в победном для ПСЖ поединке Кубка Франции против «Бреста». Как сообщает France 24, обследование не показало никаких серьезных проблем у Килиана, но главный тренер команды Луис Энрике не станет рисковать здоровьем своего ведущего исполнителя перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада», который состоится уже 14 февраля.

Также сегодня Килиан пройдет дополнительное обследование, чтобы исключить любые, даже самые незначительные, проблемы.