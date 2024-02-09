Мбаппе не сыграет в ближайшем матче ПСЖ. Известна причина
Главный тренер побережет своего лидера перед поединком Лиги чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не примет участие в ближайшем матче, который парижане проведут в рамках 21-го тура Лиги 1 против «Лилля».
Дело в том, что звездный футболист получил повреждение голеностопного сустава в победном для ПСЖ поединке Кубка Франции против «Бреста». Как сообщает France 24, обследование не показало никаких серьезных проблем у Килиана, но главный тренер команды Луис Энрике не станет рисковать здоровьем своего ведущего исполнителя перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада», который состоится уже 14 февраля.
Также сегодня Килиан пройдет дополнительное обследование, чтобы исключить любые, даже самые незначительные, проблемы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец поделился планами
Игроков будут удалять с поля на 10 минут