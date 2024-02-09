Испания09 февраля 2024, 05:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 05:53
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ЛЕВАНДОВСКИ: «Я отлично себя чувствую в Барселоне»
Роберт Левандовски намекнул, что его все устраиват
09 февраля 2024, 05:50 | Обновлено 09 февраля 2024, 05:53
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Лидер атак «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что его все устраивает и в клубе, и в городе.
«Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы», - сказал поляк.
35-летний нападающий пришел в «Барселону»л ето 2022 года. Испанский клуб купил его в «Баварии» за 45 млн евро.
На счету форварда в этом сезоне 13 голов и 6 результативных передач в 30 матчах во всех турнира. Его цена на портал transfermarkt – 20 млн евро.
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