Действующий победитель Лиги Европы возглавит греческий Олимпиакос

«Олимпиакос» договорился о контракте с испанским специалистом Хосе Луисом Мендилибаром.

Последним местом работы специалиста была «Севилья». Он принял клуб в марте прошлого года. Мендилибар привел их к победе в Лиге Европы, но в новом сезоне команда играла плохо, что и стоило тренеру работы.

Греческий клуб сейчас находится в кризисе. После 21-го тура местного чемпионата «бело-красные» занимают лишь четвертое место, набрав 41 очко.

Лидирует ПАОК, который тренирует Разван Луческу. У этого коллектива 50 баллов.