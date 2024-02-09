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Греция
09 февраля 2024, 05:19 | Обновлено 09 февраля 2024, 05:36
248
0

Действующий победитель Лиги Европы возглавит греческий Олимпиакос

Хосе Луис Мендилибар возвращается к тренерской работе

09 февраля 2024, 05:19 | Обновлено 09 февраля 2024, 05:36
248
0
Действующий победитель Лиги Европы возглавит греческий Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

«Олимпиакос» договорился о контракте с испанским специалистом Хосе Луисом Мендилибаром.

Последним местом работы специалиста была «Севилья». Он принял клуб в марте прошлого года. Мендилибар привел их к победе в Лиге Европы, но в новом сезоне команда играла плохо, что и стоило тренеру работы.

Греческий клуб сейчас находится в кризисе. После 21-го тура местного чемпионата «бело-красные» занимают лишь четвертое место, набрав 41 очко.

Лидирует ПАОК, который тренирует Разван Луческу. У этого коллектива 50 баллов.

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Хосе Луис Мендилибар Севилья Олимпиакос Пирей назначение тренера
Источник A Bola
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