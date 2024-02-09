Действующий победитель Лиги Европы возглавит греческий Олимпиакос
Хосе Луис Мендилибар возвращается к тренерской работе
«Олимпиакос» договорился о контракте с испанским специалистом Хосе Луисом Мендилибаром.
Последним местом работы специалиста была «Севилья». Он принял клуб в марте прошлого года. Мендилибар привел их к победе в Лиге Европы, но в новом сезоне команда играла плохо, что и стоило тренеру работы.
Греческий клуб сейчас находится в кризисе. После 21-го тура местного чемпионата «бело-красные» занимают лишь четвертое место, набрав 41 очко.
Лидирует ПАОК, который тренирует Разван Луческу. У этого коллектива 50 баллов.
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