ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с португальским защитником Тоте Гомешем.

Бек останется в составе «волков» до конца сезона 2028/2029.

Английский клуб купил его осенью 2020 года в «Эшторила» за 790 тысяч евро.

В этом сезоне Тоте Гомеш сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Осенью его вызвали в сборную Португалии. Пока что футболист за национальную команду провел один поединок. Портал transfermarkt оценивае Тоте в 14 млн евро.