Англия09 февраля 2024, 04:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии
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09 февраля 2024, 04:38 |
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Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с португальским защитником Тоте Гомешем.
Бек останется в составе «волков» до конца сезона 2028/2029.
Английский клуб купил его осенью 2020 года в «Эшторила» за 790 тысяч евро.
В этом сезоне Тоте Гомеш сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Осенью его вызвали в сборную Португалии. Пока что футболист за национальную команду провел один поединок. Портал transfermarkt оценивае Тоте в 14 млн евро.
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