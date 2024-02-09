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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии
Англия
09 февраля 2024, 04:38 |
36
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии

1

09 февраля 2024, 04:38 |
36
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с игроком сборной Португалии
twitter.com/Wolves

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с португальским защитником Тоте Гомешем.

Бек останется в составе «волков» до конца сезона 2028/2029.

Английский клуб купил его осенью 2020 года в «Эшторила» за 790 тысяч евро.

В этом сезоне Тоте Гомеш сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Осенью его вызвали в сборную Португалии. Пока что футболист за национальную команду провел один поединок. Портал transfermarkt оценивае Тоте в 14 млн евро.

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу продление контракта
Источник Sport.ua
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