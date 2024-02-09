Гарет Саутгейт назвал цель сборной Англии на Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что пока не думает о своем уходе. Специалист хочет выиграть Евро-2024 со сборной Англией.

«Моё будущее? Я не могу принять решение об этом до старта Евро-2024. Моя единственная задача – попытаться выиграть для Англии турнир. На мой взгляд, я знаю, чего мы способны достичь летом, я знаю, каков будет мой собственный критерий успеха. После этого я больше ни о чем не думаю», – сказал Саутгейт.

На групповом этапе сборная Англии сыграет против Словении, Дании и Сербии.

Гарет Саутгейт занимает свою должность с сентября 2016 года. На прошлом чемпионате Европы англичане дошли до финала, но уступили в серии пенальти Италии (1:1, 3:2 по пенальти).