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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 03:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 03:06
29
0

Артем КОЗАК: "Новичкам нужно будет привыкнуть к другому языку и погоде»

Лидер «Полесья» высказался о новичках команды

09 февраля 2024, 03:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 03:06
29
0
Артем КОЗАК: "Новичкам нужно будет привыкнуть к другому языку и погоде»
ФК Полесье. Артем Козак

Один из лидеров житомирского «Полесья» Артем Козак рассказал, как происходит прием в клубе иностранных новичков.

«Приняли мы их, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно.

Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык – для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.

Я думаю, что они удивятся приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински», – признался Артем Козак.

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Артем Козак Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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