Артем КОЗАК: "Новичкам нужно будет привыкнуть к другому языку и погоде»

Один из лидеров житомирского «Полесья» Артем Козак рассказал, как происходит прием в клубе иностранных новичков.

«Приняли мы их, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно.

Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык – для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.

Я думаю, что они удивятся приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински», – признался Артем Козак.