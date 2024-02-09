Артем КОЗАК: "Новичкам нужно будет привыкнуть к другому языку и погоде»
Лидер «Полесья» высказался о новичках команды
Один из лидеров житомирского «Полесья» Артем Козак рассказал, как происходит прием в клубе иностранных новичков.
«Приняли мы их, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно.
Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык – для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.
Я думаю, что они удивятся приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински», – признался Артем Козак.
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