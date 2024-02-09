Эндрик назвал умение Беллингема, которое удивило его больше всего
Новичок «Реал» рад, что сумел увидеть игру Джуда Беллингема
Бразилец Эндрик, который этим летом перейдет в мадридский «Реал» рассказал, как был приятно удивлен, наблюдая за игрой Джуда Беллингема.
«Наблюдая за игрой на «Сантьяго Бернабеу», я даже не смотрел на мяч, я смотрел, где находится свободное пространство, как располагаются игроки. Джуд Беллингем произвёл на меня большое впечатление, потому что он никогда не перестаёт бегать.
Я мог следить за ним, и мне очень понравилось там находиться», – сказал молодой бразилец.
В бразильской Серии А 17-летний нападающий забил 14 голов за 38 матчей. Портал transfermarkt оценивает форварда в 45 млн евро.
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