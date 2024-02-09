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  4. Эндрик назвал умение Беллингема, которое удивило его больше всего
Испания
09 февраля 2024, 02:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:23
112
0

Эндрик назвал умение Беллингема, которое удивило его больше всего

Новичок «Реал» рад, что сумел увидеть игру Джуда Беллингема

09 февраля 2024, 02:22 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:23
112
0
Эндрик назвал умение Беллингема, которое удивило его больше всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразилец Эндрик, который этим летом перейдет в мадридский «Реал» рассказал, как был приятно удивлен, наблюдая за игрой Джуда Беллингема.

«Наблюдая за игрой на «Сантьяго Бернабеу», я даже не смотрел на мяч, я смотрел, где находится свободное пространство, как располагаются игроки. Джуд Беллингем произвёл на меня большое впечатление, потому что он никогда не перестаёт бегать.

Я мог следить за ним, и мне очень понравилось там находиться», – сказал молодой бразилец.

В бразильской Серии А 17-летний нападающий забил 14 голов за 38 матчей. Портал transfermarkt оценивает форварда в 45 млн евро.

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Эндрик Реал Мадрид Джуд Беллингем чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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