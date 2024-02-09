Шахтер может помочь. Торино ищет нового тренера

Клуб Серии А «Торино» всерьез рассматривает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост наставника команды, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что все будет зависеть от решения нынешнего тренера «Торино» Ивана Юрича о своем будущем и от того, что решат Гаттузо и «Марсель», который сейчас возглавляет итальянец.

Французский клуб не блещет результатами под руководством итальянского специалиста. «Бело-голубые» сейчас занимают восьмое место в Лиге 1.

В плей-офф Лиги Европы соперником команды Гаттузо будет донецкий «Шахтер». Вылет от украинского гранда серьезно ухудшит позиции Дженнаро для дальнейшей работы с клубом.