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Италия
09 февраля 2024, 01:21 | Обновлено 09 февраля 2024, 01:47
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1

Шахтер может помочь. Торино ищет нового тренера

Дженнаро Гаттузо в очередной раз в карьере может сменить клуб

09 февраля 2024, 01:21 | Обновлено 09 февраля 2024, 01:47
130
1
Шахтер может помочь. Торино ищет нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Клуб Серии А «Торино» всерьез рассматривает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост наставника команды, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что все будет зависеть от решения нынешнего тренера «Торино» Ивана Юрича о своем будущем и от того, что решат Гаттузо и «Марсель», который сейчас возглавляет итальянец.

Французский клуб не блещет результатами под руководством итальянского специалиста. «Бело-голубые» сейчас занимают восьмое место в Лиге 1.

В плей-офф Лиги Европы соперником команды Гаттузо будет донецкий «Шахтер». Вылет от украинского гранда серьезно ухудшит позиции Дженнаро для дальнейшей работы с клубом.

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Дженнаро Гаттузо Марсель Торино Шахтер Донецк Фабрицио Романо чемпионат Италии по футболу чемпионат Франции по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
да, Пушича могут уволить
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