Шахтер может помочь. Торино ищет нового тренера
Дженнаро Гаттузо в очередной раз в карьере может сменить клуб
Клуб Серии А «Торино» всерьез рассматривает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост наставника команды, сообщает Фабрицио Романо.
Отмечается, что все будет зависеть от решения нынешнего тренера «Торино» Ивана Юрича о своем будущем и от того, что решат Гаттузо и «Марсель», который сейчас возглавляет итальянец.
Французский клуб не блещет результатами под руководством итальянского специалиста. «Бело-голубые» сейчас занимают восьмое место в Лиге 1.
В плей-офф Лиги Европы соперником команды Гаттузо будет донецкий «Шахтер». Вылет от украинского гранда серьезно ухудшит позиции Дженнаро для дальнейшей работы с клубом.
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